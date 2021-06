8 nouveaux chatons pour cette 12ème portée !

Le processus d'analyse et de vote des candidatures pour la 12ème portée de chatons est terminé !

Nous accueillons avec joie 8 nouvelles structures au sein du collectif ! CHATONS compte donc désormais 98 structures membres 😻 !

Petite présentation des nouveaux chatons

Site web : evolix.com

Entreprise à Marseille (13003), Interxion MRS1 et Equinix PA2

Interxion MRS1 et Equinix PA2 Evolix est une entreprise marseillaise créée en 2004 – passée progressivement d'une personne, à une équipe d'une quinzaine de personnes actuellement. Elle propose principalement de l'infogérance de serveurs Debian GNU/Linux pour des serveurs hébergés chez eux ou ailleurs, ainsi que des conseils / formations en administration systèmes GNU/Linux et en logiciels libres sur mesure.

EVOLIX propose des services SAAS de cloud, de forge, de gestion de projet, de monitoring, de messagerie, etc.

Site web : exarius.org

Particulier à Montluçon (03100), en auto-hébergement

Exarius est un petit serveur proposant pour toute la France des services utiles au quotidien et promouvant le Libre.

Exarius propose des services de cloud, de bureautique en ligne, de partage de fichiers, un métamoteur de recherche, etc.

Site web : flap.cloud

Entreprise à Lauris (84360), OVH et Scaleway

OVH et Scaleway Entreprise unipersonnelle proposant des alternatives aux géants du numériques sur toute la France en vous permettant d'internaliser la gestion de vos outils.

FLAP propose la mise en place de services de cloud, visioconférence, messagerie, mails, diffusions audios et videos, etc.

Site web : garbaye.fr

Particulier à Salles (33770), auto-hébergement

Garbaye est composé de deux particuliers qui auto-hébergent des services à leur domicile sur une infrastructure commune, pour la Gironde et le Nord des Landes

Garbaye propose des services de sondage de date et de partage de notes, de cloud, et d'échange de données en peer-to-peer.

Site web : isidorus.fr

Particulier à Châtillon-Saint-Jean (26750), Scaleway et OVH-SoYouStart

Châtillon-Saint-Jean (26750), Scaleway et OVH-SoYouStart Hébergement de services en lignes « depuis 2014 pour mon propre usage d'abord, puis pour ma famille, puis depuis 2019 pour mes amis, et quelques connaissances. »

isidorus.fr propose des services de coud, de gestionnaire de mots de passe, de mail, de RSS, etc.

Site web : kaz.bzh

Association à Vannes (56000), FAI Grifon

KAZ a pour objet de proposer un hébergement de services numériques sous la forme désignée par

l’acronyme CHATONS pour le Morbihan.

l’acronyme CHATONS pour le Morbihan. KAZ propose des services de mail et de cloud.

Site web : liberta.vip

Coopérative à Salvannac (81630), Hetzner

SILICS, l'entité derrière Liberta, représente mon activité en tant qu'entrepreneur dans une coopérative d'activité et d'emploi (CAE), REGATE, située à Castres (Tarn). L'activité de Liberta n'est pas à but lucratif.

Liberta propose des services de cloud, de visioconférence, de rédaction de blog, ainsi que des instances de micro-blogging et de diffusion audio et video.

Site web : libreon.fr

Association à Rennes (35000), Scaleway et Time4VPS

Libreon promeut l'utilisation de logiciels libres en alternative aux services propriétaires détenus par de grandes entreprises.

Libreon propose des services de cloud, de messagerie, de visioconférence, d'organisation d'évènement et de sondage, de gestion de mots de passe, etc.

Nous leur souhaitons la bienvenue et de beaux projets à venir !

Un de ces chatons vous intéresse particulièrement ?

N'hésitez pas à vous renseigner plus en détails sur leur offre de services depuis notre système de recherche par service fraîchement mis-à-jour et peut-être même passer à un hébergement de vos données par des services libres et éthiques !

Rendez-vous en décembre pour la prochaine portée,

En attendant, nous vous souhaitons un bel été.